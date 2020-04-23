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Госдеп заявил, что США признают интересы России в Арктике

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон обеспокоен строительством Россией военной инфраструктуры в регионе

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. США признают "законные интересы" России в Арктике, но обеспокоены строительством РФ военной инфраструктуры в регионе. Об этом заявил в ходе телефонного брифинга представитель Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму распространила в четверг пресс-служба ведомства.

По его утверждению, Россия продвигает в регионе повестку, противоречащую интересам США, их союзников и партнеров.

"США признают законные интересы России в Арктике, Россия входит в Арктический совет, - сказал дипломат. - Мы взаимодействуем с Россией и другими арктическими странами по ряду вопросов, включая ликвидацию последствий разливов нефти, поисковые и спасательные операции, [борьбу] с загрязнением. Работа идет, мы хотим ее продолжать, у нас нет озабоченности по этому поводу".

"Однако мы озабочены строительством Россией военных объектов в Арктике. Российское присутствие значительно возросло за последние годы, создано арктическое командование (Объединенное стратегическое командование на базе Северного флота - прим. ТАСС), восстановлены аэродромы и другая инфраструктура, - продолжил представитель ведомства. - [Созданы] глубоководные порты, новые военные базы вдоль побережья, [продолжаются] усилия по развертыванию ПВО и ракетных систем, радаров раннего обнаружения".

"Мы наблюдаем наращивание военной активности России, включая проведение в октябре прошлого года самых масштабных со времен холодной войны учений (стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" - прим. ТАСС), - сказал сотрудник Госдепартамента. - У нас и наших союзников искренние и обоснованные озабоченности касательно подобного поведения".

Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.

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