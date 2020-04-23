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Пандемия коронавируса нового типа
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Лидеры ЕС планируют провести новую видеоконференцию по коронавирусу в начале мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что "у лидеров ЕС есть консенсус в отношении быстрого и сильного ответа на кризис"

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС рассчитывают провести в начале мая новую видеоконференцию, чтобы продолжить обсуждение мер по преодолению кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам прошедшего в четверг видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС по восстановлению европейской экономики после пандемии.

"В начале мая будет организована новая встреча", - сказал Макрон. Он отметил, что "у лидеров ЕС есть консенсус в отношении быстрого и сильного ответа на кризис". "Распространение вируса стало необычайным потрясением, которое требует неординарного ответа", - подчеркнул французский лидер.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия коронавируса нового типа
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