Президент Молдавии прокомментировал решение КС приостановить соглашение о займе у России

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что за блокированием ратификации кредитного соглашения с РФ стоит проевропейская оппозиция. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу "НТВ Молдова".

"Наши оппоненты очень надеялись на то, что мы не получим помощь извне, а мы получили ее и с Запада, и с Востока <…> Но для некоторых представителей оппозиции чем хуже, тем лучше. Они надеялись, что не будет денег, а значит не будет зарплат и пенсий, и тогда бы у них была возможность дестабилизировать ситуацию, спровоцировать досрочные выборы", - сказал президент.

Однако он призвал не спешить с выводами и подождать прояснения ситуации. "Я постараюсь хотя бы на этом этапе не комментировать решения Конституционного суда (КС) в знак уважения к этому государственному учреждению. Но мы должны посмотреть, что за этим стоит", - отметил Додон.

"Договор был одобрен парламентом. Как я понимаю, КС заблокировал ратификацию договора президентом, чтобы я не подписал его завтра. Но мы и не спешим, так как в парламенте было поднято много вопросов по этому документу. Надо уточнить определенные детали", - сказал Додон.

При этом глава республики обратил внимание, что кредит РФ очень важен для Молдавии, поскольку позволит не только пережить кризис, но и выйти из него. "Те, кто хочет его заблокировать, возьмет на себя ответственность за последствия", - отметил он.

Додон добавил, что решение Конституционного суда Молдавии будет иметь негативный эффект для страны, которая столкнулась с пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

"КС приостановил вступление в действие закона о получении кредита. Это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник. Если представить, что это соглашение с Россией будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты. Эффект для экономики страны будет очень негативным", - сказал Додон.

КС Молдавии приостановил по запросу оппозиционных депутатов процедуру вступления в силу закона о ратификации соглашения с РФ. При этом КС пока не назначил дату рассмотрения по существу как самого соглашения, так и закона о его ратификации. В то же время на заседании 23 апреля большинство судей проголосовали за смещение главы КС Владимира Цуркана, на эту должность назначена Домника Маноле.

Парламент Молдавии в четверг ратифицировал большинством голосов соглашение о предоставлении со стороны России кредита на €200 млн. Оппозиция голосовала против, подвергнув критике решение правительства и парламентского большинства.