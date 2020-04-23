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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: армия Ливана пресекла акции протеста в Бейруте и его окрестностях

Протестующие добивались отмены чрезвычайных мер, введенных властями для противодействия эпидемии коронавируса

БЕЙРУТ, 23 апреля. /ТАСС/. Патрули ливанской армии не позволили в четверг демонстрантам перекрыть автострады к северу и югу от Бейрута с тем, чтобы блокировать въезды в город. Как сообщил новостной портал Naharnet, между солдатами и активистами протестного движения в ряде мест произошли стычки, однако военнослужащие сумели сохранить ситуацию под своим контролем.

Протестующие добивались отмены чрезвычайных мер, введенных властями в рамках противодействия эпидемии коронавируса, а также требовали остановить инфляцию, вызванную обесцениванием более чем в два раза национальной валюты - ливанского фунта. Собравшиеся в четверг на митинг в Бейруте на торговой улице Хамра демонстранты призывали отправить в отставку управляющего Центробанка Ливана Риада Саляма, которого они называют главным виновником финансового дефолта. Толпы протестующих вели себя агрессивно, они разбили в деловой части Бейрута витрины банковских офисов и повредили банкоматы. Похожие события произошли в Сайде на юге Ливана, где задержаны семь участников погромов.

По словам активиста Юсефа Абдель Али, ограничения на деловую активность и режим самоизоляции, действующий с 15 марта, усугубили экономический кризис, которым охвачен Ливан с октября прошлого года. "Условия жизни день ото дня ухудшаются, все больше людей теряет работу и разоряется, рост цен на основные продукты составил более 60%", - отметил он. Абдель Али считает, что власти должны "срочно исправить положение и защитить социальные права граждан".

В пятницу правительство Ливана на своем заседании планирует продлить до 10 мая обязательный для населения домашний карантин. При этом министры рассмотрят ряд поэтапных шагов по ослаблению ограничительных мер для сферы торговли и обслуживания.

Минздрав республики сообщил в четверг, что за сутки 1 357 граждан сдали тесты на коронавирус, по результатам анализов инфекция была выявлена у шести человек. Таким образом, число инфицированных по всей стране достигло 688, при этом 46 пациентов находятся в критическом состоянии. С 10 марта в Ливане было зафиксировано 22 случая летального исхода после заражения коронавирусной инфекцией. 140 человек выписаны из больниц после прохождения курса лечения.

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ЛиванПандемия коронавируса нового типа
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