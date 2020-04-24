Программа развития ООН оказала поддержку 83 странам в условиях пандемии

ООН, 24 апреля. /ТАСС/. Программа развития ООН (ПРООН) за месяц оказала поддержку 83 странам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении организации.

"Ранее сложившиеся тяжелые условия в ряде стран с низким и средним доходом (бедность, отсутствие безопасных условий для жизни и сильного правительства, хрупкая инфраструктура) могут еще больше усугубиться в условиях пандемии", - отметили в ПРООН.

В связи с этим там заявили о запуске "программы быстрого ответа", нацеленной на срочную поддержку этих стран. "За месяц в рамках этой программы помощь оказана 83 странам, в сумме ее размер составил $23,3 млн", - говорится в сообщении.

"Эта помощь включает закупку медикаментов, защитной одежды для медработников, тестов на коронавирус, а также поддержку местных инициатив по распространению информации о COVID-19", - информировали в ПРООН.