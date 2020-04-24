{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Программа развития ООН оказала поддержку 83 странам в условиях пандемии

Ее размер составил $23,3 млн

ООН, 24 апреля. /ТАСС/. Программа развития ООН (ПРООН) за месяц оказала поддержку 83 странам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении организации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ранее сложившиеся тяжелые условия в ряде стран с низким и средним доходом (бедность, отсутствие безопасных условий для жизни и сильного правительства, хрупкая инфраструктура) могут еще больше усугубиться в условиях пандемии", - отметили в ПРООН.

В связи с этим там заявили о запуске "программы быстрого ответа", нацеленной на срочную поддержку этих стран. "За месяц в рамках этой программы помощь оказана 83 странам, в сумме ее размер составил $23,3 млн", - говорится в сообщении.

"Эта помощь включает закупку медикаментов, защитной одежды для медработников, тестов на коронавирус, а также поддержку местных инициатив по распространению информации о COVID-19", - информировали в ПРООН.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СМИ: армия Ливана пресекла акции протеста в Бейруте и его окрестностях
Протестующие добивались отмены чрезвычайных мер, введенных властями для противодействия эпидемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС