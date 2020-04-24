Трамп рассказал, что был удивлен энергичностью Джонсона после его выписки из больницы

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом после своей выписки из больницы звучал энергично и казался полным сил. Об этом американский лидер рассказал в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Он позвонил мне несколько дней назад. Я скажу вам, что его голос звучал [так, как будто чувствует он себя] великолепно. Я был на самом деле удивлен", - отметил Трамп.

"Он был готов к работе. Я был очень удивлен. Это был тот же самый Борис: полон энергии, полон сил. Я был очень удивлен, потому что он позвонил мне практически сразу после того, как был выписан из больницы", - добавил американский президент.

Телефонный разговор с Трампом 21 апреля стал первым официальным мероприятием в программе Джонсона с того момента, как 5 апреля он был госпитализирован с коронавирусом. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик отправился восстанавливать здоровье в загородную резиденцию Чекерс под Лондоном.