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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что США сотрудничают с другими странами в разработке вакцины от коронавируса

В Вашингтоне отметили "хорошее партнерство со многими союзниками" в этом вопросе

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов сотрудничают с другими странами в вопросе разработки вакцины от нового коронавируса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в четверг на брифинге в Белом доме.

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"Мы работаем с другими странами над вакциной, как вам известно", - сказал глава вашингтонской администрации.

"У нас очень хорошее партнерство со многими нашими союзниками. Мы тесно сотрудничаем с ними как раз в этом вопросе (в изучении коронавируса - прим. ТАСС)", - сообщил, в свою очередь, исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 870 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 49 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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