Мадуро заявил, что карантин в Венесуэле позволил сдержать распространение вируса на 90%

БОГОТА, 24 апреля. /ТАСС/. Заблаговременное введение общенационального карантина позволило сдержать распространение нового коронавируса на территории Венесуэлы на 90%. Об этом заявил в четверг президент Николас Мадуро во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

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"Без сомнения, модель, примененная Венесуэлой для сдерживания пандемии, дала положительные результаты. Нам удалось сдержать ее на 90%", - сказал он.

Мадуро также сообщил, что за последние сутки было выявлено 13 новых случаев инфицирования коронавирусом. "Венесуэла достигла показателя в 311 заразившихся, 126 человек выздоровели, 190 умерли", - отметил он.

Правительство проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории республики.