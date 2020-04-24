Власти Марокко вводят комендантский час на время поста в рамадан

РАБАТ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Марокко вводят комендантский час с 19:00 до 05:00 из-за пандемии нового коронавируса на время поста, приходящегося на священный для мусульман месяц рамадан, который начинается в конце текущей недели. Как отмечается в коммюнике МВД королевства, эта мера принимается в рамках усиления режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия распространению инфекции.

"Гражданам категорически запрещается пребывать вне своих домов или находиться в общественных местах в течение этого временного интервала, перемещаться пешком или на транспортных средствах", - говорится в тексте. Исключение сделано для лиц, работающих в жизненно важных сферах деятельности.

В МВД указали, что в период комендантского часа действие специальных разрешений, выдаваемых гражданам для поездок на работу, в магазин, аптеки и другие места, приостанавливается.

"Приветствуя дух ответственности и решительную поддержку гражданами различных превентивных мер, которые остаются в силе, государственные органы подчеркивают, что местные власти и службы безопасности будут обеспечивать строгий контроль в отношении всех лиц, находящихся в общественных местах вне рамок введенных ограничений", - говорится в заявлении. Власти напомнили, что "нарушители будут подвергаться судебному преследованию в соответствии с положениями закона о режиме чрезвычайного санитарного положения".

Кроме того, руководство страны объявило в четверг, что в дни рамадана органы центральной государственной власти, а также местные органы будут работать в период с 09:00 до 15:00.

Режим ЧП продлен

В Марокко общее число инфицированных превысило 3,5 тыс. Со 2 марта, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли 155 человек, выздоровели 456. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка - Сеттат, Марракеш - Сафи, Фес - Мекнес, Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма, Рабат - Сале - Кенитра.

18 апреля правительство Марокко продлило до 20 мая режим чрезвычайного санитарного положения, введенный 20 марта сроком на один месяц для противодействия пандемии. Жителям страны по-прежнему предписано оставаться дома и не посещать общественные места. Для выхода на улицу марокканцам нужно иметь при себе официальное разрешение, которое позволяет ходить в магазины, аптеки, на работу, посещать клиники и больницы, автозаправочные станции и офисы телекоммуникационных компаний.

С 22 марта запрещено транспортное сообщение между городами. С 7 апреля ношение защитных масок является обязательным для всех, кому разрешено выходить на улицу. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев или денежный штраф.