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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Марокко вводят комендантский час на время поста в рамадан

Исключение сделано для лиц, работающих в жизненно важных сферах деятельности

РАБАТ, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Марокко вводят комендантский час с 19:00 до 05:00 из-за пандемии нового коронавируса на время поста, приходящегося на священный для мусульман месяц рамадан, который начинается в конце текущей недели. Как отмечается в коммюнике МВД королевства, эта мера принимается в рамках усиления режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия распространению инфекции.

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"Гражданам категорически запрещается пребывать вне своих домов или находиться в общественных местах в течение этого временного интервала, перемещаться пешком или на транспортных средствах", - говорится в тексте. Исключение сделано для лиц, работающих в жизненно важных сферах деятельности.

В МВД указали, что в период комендантского часа действие специальных разрешений, выдаваемых гражданам для поездок на работу, в магазин, аптеки и другие места, приостанавливается.

"Приветствуя дух ответственности и решительную поддержку гражданами различных превентивных мер, которые остаются в силе, государственные органы подчеркивают, что местные власти и службы безопасности будут обеспечивать строгий контроль в отношении всех лиц, находящихся в общественных местах вне рамок введенных ограничений", - говорится в заявлении. Власти напомнили, что "нарушители будут подвергаться судебному преследованию в соответствии с положениями закона о режиме чрезвычайного санитарного положения".

Кроме того, руководство страны объявило в четверг, что в дни рамадана органы центральной государственной власти, а также местные органы будут работать в период с 09:00 до 15:00.

Режим ЧП продлен

В Марокко общее число инфицированных превысило 3,5 тыс. Со 2 марта, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли 155 человек, выздоровели 456. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка - Сеттат, Марракеш - Сафи, Фес - Мекнес, Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма, Рабат - Сале - Кенитра.

18 апреля правительство Марокко продлило до 20 мая режим чрезвычайного санитарного положения, введенный 20 марта сроком на один месяц для противодействия пандемии. Жителям страны по-прежнему предписано оставаться дома и не посещать общественные места. Для выхода на улицу марокканцам нужно иметь при себе официальное разрешение, которое позволяет ходить в магазины, аптеки, на работу, посещать клиники и больницы, автозаправочные станции и офисы телекоммуникационных компаний.

С 22 марта запрещено транспортное сообщение между городами. С 7 апреля ношение защитных масок является обязательным для всех, кому разрешено выходить на улицу. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев или денежный штраф.

Теги
МароккоПандемия коронавируса нового типа
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