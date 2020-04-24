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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео усомнился в безопасности китайских лабораторий, в которых изучают вирусы

В Вашингтоне обеспокоены, что у них нет "набора навыков, возможностей, методов и стандартов, которых было бы достаточно для защиты мира", указал госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов сомневаются в безопасности расположенных в Китае лабораторий, специалисты которых занимаются изучением вирусов и патогенных микроорганизмов. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью радиостанции WMAL-FM. Стенограмму интервью распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

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"Когда страны располагают крупными учреждениями, где они занимаются исследованием вирусов и патогенных микроорганизмов, мы всегда стараемся убедиться, <...> что это делается безопасным и надежным способом. В Китае много таких лабораторий, и мы были обеспокоены, что у них нет набора навыков, возможностей, методов и стандартов, которых было бы достаточно для защиты мира от потенциальной утечки [вируса]", - сказал Помпео.

"И мы возлагаем большие надежды на подобные учреждения, которые есть в США. Мы придерживаемся очень высоких стандартов. Мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения и другие мировые институты, занимающиеся вопросами здравоохранения, обеспечат, чтобы у других стран были такие же стандарты, потому что, как вы видите, утечка вируса в дикую природу может иметь глобальные последствия, которые выходят далеко за рамки какой-либо одной страны", - добавил госсекретарь.

Ранее Помпео заявил, что рассчитывает на то, что китайские власти допустят иностранных специалистов в лабораторию в Ухане, из которой, по утверждению ряда американских СМИ, якобы мог начать распространяться новый коронавирус. При этом в среду в эфире телеканала Fox News госсекретарь признал, что США не обладают доказательствами искусственного происхождения нового коронавируса.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что так называемым нулевым пациентом с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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