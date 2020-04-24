Власти США считают, что тест-систем в стране достаточно для первой фазы отмены карантина

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. США имеют достаточное количество тест-систем, предназначенных для выявления нового коронавируса, чтобы обеспечить первую фазу плана отмены карантинных мер. Об этом глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан сообщил в четверг в эфире телекомпании CNN .

Тесты на антитела к коронавирусу не панацея.

Тесты на антитела к коронавирусу не панацея. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

"Мы убеждены, что у нас есть достаточно тестов для реализации первой фазы плана открытия Америки. Тем не менее, мы признаем необходимость не расслабляться и разрабатывать дополнительные тесты с целью их накопления", - заявил он.

Как пояснил Хан, данная оценка основана на проведении 1,1 млн анализов на коронавирус в США каждую неделю.

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". Как информировал в четверг вице-президент Майкл Пенс, официальные планы отмены санитарных ограничений обнародовали 16 из 50 американских штатов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 867,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 49,8 тыс. человек.