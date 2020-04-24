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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео считает, что Китай понесет ответственность за неразглашение данных о коронавирусе

В результате этих действий "было потеряно огромное количество жизней", указал госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео выразил уверенность в том, что китайские власти понесут ответственность за предполагаемое сокрытие информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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В четверг вечером в эфире телеканала Fox News ведущий задал ему вопрос о том, как американская администрация оценивает действия Китая в свете распространения вируса. Госсекретарь подчеркнул, что в результате этих действий "было потеряно огромное количество жизней". "А теперь возникли большие проблемы для мировой и американской экономики, - указал Помпео, в очередной раз отметив, что китайская сторона, по его мнению, сознательно не разглашала информацию о вспышке заболевания на ее ранних стадиях. - В наших отношениях с Коммунистической партией Китая (КПК) по-прежнему нет полной прозрачности. Мы подозреваем, что до сих пор есть много того, о чем мы не знаем".

"Коммунистическая партия Китая и Всемирная организация здравоохранения не сделали того, что обязаны были сделать, когда пандемия зародилась в их стране", - подчеркнул Помпео. В ответ на уточняющий вопрос ведущего он отметил, что "КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США". "Я не знаю точно, в какой форме это будет сделано, - указал госсекретарь. - Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы обеспечить безопасность американцев и снизить риски".

Ранее президент США Дональд Трамп указывал, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ заявил, что американским политикам необходимо перестать делать безответственные заявления и помнить о том, что их врагом является коронавирус, а не Китай.

В свою очередь, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович ранее подчеркнула, что организация довольна тем, как Китай предоставил информацию о заразившихся коронавирусом и последующих летальных исходах в городе Ухань и провинции Хубэй.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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