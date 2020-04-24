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Пандемия коронавируса нового типа

Эр-Рияд призвал немедленно восполнить недостаток финансирования борьбы с коронавирусом

В Саудовской Аравии отметили, что COVID-19 "отнимает жизни, разделяет семьи и угрожает экономикам"

ТАСС, 24 апреля. Саудовская Аравия как страна, председательствующая в G20, призвала все государства, неправительственные организации, благотворительные учреждения, а также представителей частного сектора экстренно помочь восполнить недостаток финансирования мер по борьбе с коронавирусом, который оценивается более чем в $8 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте "двадцатки".

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"[Вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 отнимает жизни, разделяет семьи и угрожает экономикам. Чтобы его победить, требуется немедленное финансирование мер экстренного реагирования, диагностики, лечения, а также создания, производства и внедрения вакцины. Лидеры G20 призвали все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации, а также частных лиц внести свой вклад в эти усилия и восполнить недостаток финансирования, составляющий $8 млрд", - сообщается в документе.

В заявлении отмечается, что благодаря усилиям государств, организаций и частных лиц удалось собрать уже $1,9 млрд для поддержки глобальных усилий по противодействию пандемии коронавируса, однако эта работа должна быть продолжена. Саудовская Аравия со своей стороны выделила $500 млн на борьбу с распространением инфекции и последствиями пандемии.

Ранее страны G20 одобрили предложенный Саудовской Аравией план по отсрочке платежей по задолженности наименее развитых стран, о чем сообщил 15 апреля министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан по итогам видеоконференции с участием министров финансов и управляющих центральных банков стран G20. Он добавил, что страны "двадцатки" вложили в мировую экономику $7 трлн для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Аль-Джадаан заверил, что страны Группы двадцати "решительно настроены работать вместе" в рамках борьбы с последствиями распространения инфекции.

Теги
Саудовская АравияПандемия коронавируса нового типа
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