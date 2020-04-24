Эксперт: попытки компенсировать пандемию за счет КНР свидетельствуют о гегемонизме в США

ПЕКИН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Попытки властей отдельных американских штатов компенсировать убытки от пандемии нового коронавируса за счет Китая свидетельствуют о гегемонистических настроениях в руководящих кругах США и стремлении переложить собственные проблемы на плечи других. Такую точку зрения высказал корреспонденту ТАСС в пятницу заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди.

"Такие действия - явное проявление гегемонистического стиля [в работе властей отдельных американских штатов], когда предпринимаются любые шаги, какие только захочется, - объяснил он. - Эпидемия началась с Уханя - это неоспоримый факт, однако США и вся мировая общественность были заблаговременно уведомлены о том, что коронавирус крайне опасен. В то же время американские власти тогда не придали этому большого значения, а теперь пытаются переложить собственную ответственность на Китай".

Эксперт напомнил, что 23 января, когда из-за быстрого распространения коронавируса китайскому правительству пришлось пойти на максимально жесткие меры и официально объявить Ухань закрытым городом, весь мир еще раз хорошо осознал, насколько велика опасность. Он также отметил, что сами американцы, несмотря на надвигающуюся эпидемическую угрозу, долгое время не предпринимали каких-либо активных шагов.

"К тому же структура административного управления в Соединенных Штатах отличается от китайской. Из-за этого меры, предпринимаемые властями отдельных штатов, отличаются от действий американского президента", - напомнил Чжоу Вэйди. Эксперт подчеркнул, что борьбу с коронавирусом в США, где наблюдается мощная эпидемия, приходится вести в условиях, когда отсутствуют унифицированные правила и нормы по противодействию болезни.

Как он отметил, предположения о том, что коронавирус якобы был создан в лабораториях Уханя, как и размышления о "разработке в Китае биологического оружия", научно не обоснованы и абсолютно не соответствуют действительности.

Ранее власти штата Миссури выступили с утверждением, что правительство КНР скрывало информацию о распространении нового коронавируса. Генеральный прокурор штата Эрик Шмитт потребовал через суд компенсировать экономический ущерб, нанесенный пандемией. Миссури стал первым регионом США, предъявившим иск к Китаю, однако отдельные американские эксперты прогнозируют, что такие требования будут отклонены, так как законодательство Соединенных Штатов наделяет иммунитетом власти других стран в административных и уголовных разбирательствах, которые ведутся на территории США. С аналогичными претензиями к КНР прежде обращались и частные лица, стремящиеся получить существенные компенсации.