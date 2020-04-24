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СМИ: власти Индонезии запретили проводить совещания на платформе Zoom

В Минобороны страны указали на "возможность третьей стороне отслеживать содержание переговоров", пишет газета The Jakarta Post

СИНГАПУР, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны Индонезии запретило использовать в служебных целях платформу онлайн-конференций Zoom в связи с угрозами национальной безопасности. Об этом сообщила в пятницу газета The Jakarta Post со ссылкой на приказ генерального секретаря ведомства вице-адмирала Агуса Сетиджи.

"Все структуры и подразделения министерства должны прекратить проведение конференций через данный сервис", - подчеркнул он. По словам офицера, "есть информация, что во время совещаний посредством Zoom может происходить дублирование трафика на серверы в другие государства, что дает возможность третьей стороне отслеживать содержание переговоров".

"Профильным структурам поставлена задача найти и предоставить альтернативные сервисы для проведения онлайн-конференций", - указал он.

Газета The Wasnington Post 3 апреля сообщила, что несколько тысяч записей видеозвонков, осуществленных через сервис, оказались в открытом доступе в интернете. Среди них - рабочие конференции различных компаний, занятия в начальной школе, а также частные разговоры пользователей сервиса.

Компания Zoom Video Communications со штаб-квартирой в Сан-Хосе (штат Калифорния) была основана в 2011 году американским бизнесменом китайского происхождения Эриком Юанем. В марте 2020 года ежедневная аудитория сервиса достигала 200 млн человек.

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Индонезия
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