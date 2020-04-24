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Власти Японии сообщили, что обсуждают с США вопрос о здоровье лидера КНДР

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга при этом воздержался от комментариев "по этой проблеме"

ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии обсуждает с администрацией США сообщения о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Я хотел бы воздержаться от комментариев по этой проблеме, - заявил он. - Однако мы ведем различные обсуждения вопроса о ситуации с Ким Чен Ыном с США и другими заинтересованными странами".

Ранее генсек японского кабинета заявлял, что Токио активно собирает и анализирует информацию по этой проблеме.

Теги
ЯпонияСШАКНДРКим Чен Ын
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