Власти Японии сообщили, что обсуждают с США вопрос о здоровье лидера КНДР

ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии обсуждает с администрацией США сообщения о возможных проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Я хотел бы воздержаться от комментариев по этой проблеме, - заявил он. - Однако мы ведем различные обсуждения вопроса о ситуации с Ким Чен Ыном с США и другими заинтересованными странами".

Ранее генсек японского кабинета заявлял, что Токио активно собирает и анализирует информацию по этой проблеме.