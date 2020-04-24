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Пандемия коронавируса нового типа

Сенаторы в США требуют от просящих помощи стран раскрывать сведения о долгах перед Китаем

В США заявили, что международные финансовые институты не обладают информацией примерно о половине от общего количества выданных Китаем кредитом

ТАСС, 24 апреля. Группа сенаторов-республиканцев в США потребовала от Белого дома, чтобы обращающиеся за помощью в связи с пандемией коронавируса развивающиеся страны раскрывали информацию о долговых и иных обязательствах перед Китаем. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

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Обращение к администрации США о введении новых условий прозрачности для партнеров поддержали 16 сенаторов, среди которых председатель комитета по банковской деятельности Майкл Крэпо и председатель финансового комитета Чак Грассли. В направленном ими госсекретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину письме предлагается оказать помощь путем реструктуризации долга государствам, пострадавшим от пандемии, однако подобная поддержка, как и заключение любой иной договоренности в финансовой сфере, должна предоставляться только после получения информации обо всех обязательствах перед Пекином, в том числе в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".

При наличии таких обязательств, настаивают сенаторы, договоренности просящей о помощи страны с Китаем должны быть пересмотрены с тем, чтобы исключить политическое влияние Пекина, иначе, по мнению авторов письма, "американские налогоплательщики на практике будут финансово поддерживать китайские институты и закреплять их влияние".

В письме отмечается, что международные финансовые институты - Всемирный банк и Международный валютный фонд - не обладают информацией примерно о половине от общего количества выданных Китаем кредитов. Причем в некоторых случаях, по утверждению сенаторов, содержание договоренностей, о которых все же известно, не раскрывается, что якобы дает Китаю возможности для оказания политического влияния на страны-заемщики.

Китай в рамках проекта "Один пояс - один путь" реализует масштабные инфраструктурные проекты на Евразийском континенте, значительные средства китайских компаний и государства в последние годы были направлены на помощь и развитие государств Африки и Латинской Америки. Ранее в связи с пандемией коронавируса лидеры G20 на саммите в видеоформате призвали к оказанию помощи развивающимся странам, которые могут особенно сильно пострадать от распространения инфекции из-за недостаточного развития системы здравоохранения.

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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