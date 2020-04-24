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Байден опасается, что Трамп может отложить президентские выборы в США из-за пандемии

Бывший вице-президент США считает, что это единственный способ, который поможет Трампу выиграть

ТАСС, 24 апреля. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост главы государства, высказал опасения, что хозяин Белого дома Дональд Трамп может отложить проведение выборов в ноябре, воспользовавшись ситуацией с пандемией COVID-19.

"Запомните мои слова. Я думаю, что он [Трамп] собирается каким-то образом отложить выборы и придумать причину, по которой выборы не состоятся. Он думает, что это единственный способ, который поможет ему выиграть", - заявил Байден на онлайн-встрече со своими сторонниками, слова которого приводит в четверг журналист телекомпании CBS Бо Эриксон, работающий в пресс-пуле политика.

В свою очередь телекомпания CNN пояснила, что Трамп не сможет принять решение о переносе выборов единолично, поскольку для этого по закону ему потребуется одобрение Конгресса США. При этом сам американский лидер на брифинге в Белом доме 4 апреля отметил, что всеобщие выборы в стране пройдут, как и запланировано, 3 ноября, несмотря на пандемию. Он также раскритиковал вариант проведения голосования по почте, предлагаемый демократами.

Как считает профессор политологии Университета штата Нью-Мексико Лонна Аткесон, угроза отмены или переноса президентских выборов в связи с пандемией полностью отсутствует. В беседе с корреспондентом ТАСС в конце марта она подчеркнула, что не может "себе представить, чтобы такое произошло". По ее словам, "выборы - часть [американской] демократии". В США, напомнила профессор, "была Гражданская война, были мировые войны, но в [американской] юридической системе не предусмотрена отмена выборов". Во время Гражданской войны в США выборы президента прошли в 1864 году.

По мнению Аткесон, тему предполагаемого переноса или даже отмены выборов намеренно раздувают политические оппоненты Трампа, обвиняющие его в стремлении остаться у руля власти дольше положенного срока.

Руководство Демократической партии в связи с пандемией приняло решение перенести сроки проведения партийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13 июля на середину августа. Байден сейчас остался, по сути, единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента. Его главный соперник - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля объявил о прекращении предвыборной борьбы.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Пандемия коронавируса нового типа
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