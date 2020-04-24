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Саакашвили принял предложение Зеленского занять пост заместителя премьера Украины

Политик уточнил, что президент поручил ему "заниматься переговорами с МВФ"
Михаил Саакашвили AP Photo/Czarek Sokolowski
Описание
Михаил Саакашвили
© AP Photo/Czarek Sokolowski

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ответил согласием на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Я принял предложение президента Зеленского", - сказал он в пятницу перед встречей с членами фракции "Слуги народа".

Саакашвили при этом уточнил, что Зеленский поручил ему "заниматься переговорами с МВФ", так как на Украине сложилась "катастрофическая ситуация в экономике".

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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