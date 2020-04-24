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Правительство Абхазии сложило полномочия после инаугурации Аслана Бжании

Президент Абхазии принял отставку

СУХУМ, 24 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Абхазии во главе с премьер-министром Валерием Бганбой сложил в пятницу свои полномочия в связи со вступлением Аслана Бжании в должность президента, передает корреспондент ТАСС.

Премьер-министр Абхазии вручил президенту заявление о сложении правительством своих полномочий, Бжания принял отставку.

Инаугурация Бжании состоялась 23 апреля. В соответствии с законом Абхазии "О президенте", не позднее дня, следующего за днем вступления в должность, вновь избранный глава республики проводит заседание кабинета министров, на котором коллегиально принимается заявление о сложении правительством своих полномочий.

Бжания одержал победу на прошедших 22 марта выборах президента, набрав 56,5% голосов избирателей. После оглашения Центризбиркомом итогов президентских выборов он сообщил журналистам, что пост премьер-министра займет бывший президент Александр Анкваб. Во время предвыборной кампании он руководил республиканским предвыборным штабом Бжании.

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Абхазия
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