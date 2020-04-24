Мэрия Львова отказалась передать России останки советского разведчика Кузнецова

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Исполком Львовского горсовета на заседании в пятницу отказался передать России останки легендарного советского разведчика времен Великой Отечественной войны Николая Кузнецова, похороненного на Холме Славы во Львове. Об этом говорится на сайте мэрии.

Согласно информации, львовские чиновники советовались по этому поводу со Службой безопасности Украины и Министерством культуры и получили рекомендацию "не сотрудничать с государством-агрессором".

"Мы получили ответы. В частности, в письме Министерства культуры говорится: "В условиях продолжающейся российско-украинской войны любые официальные контакты Украины с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, являются нежелательными, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременно," - сказал заместитель мэра Андрей Москаленко.

В то же время Служба безопасности Украины, по его словам, написала, что "вопрос о передаче останков будет учтен при возобновлении переговорного процесса относительно возвращения пленных, содержащихся на территории России". В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый добавил, что город, возможно, согласится отдать останки Кузнецова, "если благодаря этому мы сможем получить наших пленных из России домой".

Останки Николая Кузнеца, похороненного на Холме Славы во Львове, родственники хотят перезахоронить в Екатеринбурге. Племянница Кузнецова Маргарита Брюханова уже не раз обращалась в городской совет Львова, чтобы получить на это разрешение.

Кузнецов погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Уничтожение памяти

В девяностые годы годы в западноукраинских СМИ проявился ряд протестов украинских националистов против увековечивания памяти Кузнецова. Памятники ему во Львове и Ровно были демонтированы в 1992 году. В 2015 году имя Николая Кузнецова внесено в список лиц, подпадающих под "закон о декоммунизации". В 2016 году на основании этого городу Кузнецовск Ровенской области было возвращено название Вараш. 21 июня 2018 года группой неизвестных была осквернена могила Кузнецова, а 6 марта 2019 года неизвестные похитили с надгробной плиты на Холме Славы бронзовый барельеф разведчика.