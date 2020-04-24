Власти Грузии назвали неприемлемым назначение Саакашвили вице-премьером Украины

ТБИЛИСИ, 24 апреля. /ТАСС/. Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины является категорически неприемлемым. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

"Украина является нашим стратегическим партнером, и в долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят. Однако назначение стратегическим партнером вице-премьером человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, для нас категорически неприемлемо", - сказал Гахария.

Грузия вызовет посла республики на Украине для консультации в случае назначения Саакашвили вице-премьером этой страны. "Конечно, со стороны Грузии последует соответствующая реакция на подобный шаг. Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, мы, конечно, как минимум вызовем посла для консультации", - отметил Гахария.