Китай впервые привлек к ответственности иностранца в связи с беспорядками в Гонконге

ТАСС, 24 апреля. Управление государственной безопасности китайского города Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) передало в местную народную прокуратуру дело гражданина Белиза Ли Хэнли, обвиняемого в спонсировании антиправительственных беспорядков в Гонконге в прошлом году. Об этом в пятницу сообщает газета South China Morning Post .

От карнавала до вандализма. Демонстранты в Гонконге создали свою культуру протеста

По данным издания, он стал первым иностранцем, привлеченным властями Китая к ответственности за поддержку волнений в этом специальном административном районе КНР.

Бизнесмен из Белиза Ли Хэнли был задержан органами правопорядка КНР 26 ноября в Гуанчжоу. Ему предъявлены обвинения в длительном спонсировании находящихся в Америке враждебных элементов, а также в поддержке беспорядков в Гонконге, угрожавших национальной безопасности Китая.

В июне 2019 года в Гонконге вспыхнули волнения против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления, которые сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В общей сложности полиция задержала 7,6 тыс. участников беспорядков. С середины ноября ситуация в городе нормализовалась, митинги пошли на спад и стали проходить в мирном ключе.