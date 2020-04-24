Саакашвили назвал себя "абсолютным сторонником мира с Россией"

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.

"Я абсолютный сторонник мира с Россией. Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир. И сейчас это не очень просто", - заявил Саакашвили в интервью Deutsche Welle, опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что сейчас в вопросах взаимоотношений с Россией и в целом внешней политики Украины поддерживает позиции Зеленского. "Пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство", - отметил Саакашвили.

В среду Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост заместителя главы правительства по вопросам реформ. Он отметил, что рассматривает это предложение "с очень большой ответственностью". Затем стало известно, что Зеленский действительно встречался с Саакашвили. Ряд украинских СМИ со ссылкой на офис президента Украины сообщили, что на встрече глава государства выразил мнение, что бывший грузинский лидер "имеет потенциал для поддержки кабинета министров" Украины, и предложил ему поделиться своим "видением и наработками с правительством и парламентом".

В пятницу Саакашвили заявил, что принял предложение Зеленского, и в случае получения должности в кабинете министров, намерен сосредоточиться на работе с МВФ. В тот же день перед внеочередным заседанием Рады кандидатура Саакашвили обсуждалась на заседании фракции "Слуги народа". Пока документ о назначении Саакашвили, который должна утвердить Рада, на официальном сайте парламента не опубликован.