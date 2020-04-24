МИД Украины не получал информацию об отзыве посла Грузии

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины не получало официального уведомления грузинской стороны об отзыве посла Грузии и надеется на продолжение двустороннего стратегического сотрудничества. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, комментируя информацию украинских СМИ о том, что посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе отозван в связи с возможным назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост заместителя премьер-министра Украины.

"Ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии МИД не получал", - проинформировала она агентство УНН, напомнив, что для реализации такого шага существует определенная процедура.

По словам Зеленко, Украина продолжает рассматривать Грузию "как надежного друга и союзника" и надеется "на дальнейшее развитие стратегического партнерства".

Ранее в пятницу украинские СМИ распространили информацию о том, что Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе на фоне возможного назначения Михаила Саакашвили заместителем премьер-министра Украины по вопросам реформ. Позднее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины отзовет своего посла в Киеве для консультаций. В посольстве Грузии на Украине заверили корр. ТАСС, что Шарашенидзе находится в Киеве на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности в обычном режиме.

В пятницу Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского о назначении на должность в правительстве. В этот же день перед внеочередным заседанием Рады кандидатура Саакашвили обсуждалась на заседании фракции "Слуги народа". Пока документ о назначении Саакашвили, который должна одобрить Верховная рада, на официальном сайте парламента Украины не опубликован.

В Грузии Саакашвили заочно приговорен к трем годам тюрьмы по обвинениям в противоправных действиях во время пребывания на посту президента страны с 2004 по 2013 год.