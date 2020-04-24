{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Украины не получал информацию об отзыве посла Грузии

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Тбилиси в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины отзовет своего посла в Киеве для консультаций

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины не получало официального уведомления грузинской стороны об отзыве посла Грузии и надеется на продолжение двустороннего стратегического сотрудничества. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко, комментируя информацию украинских СМИ о том, что посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе отозван в связи с возможным назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост заместителя премьер-министра Украины.

"Ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии МИД не получал", - проинформировала она агентство УНН, напомнив, что для реализации такого шага существует определенная процедура.

По словам Зеленко, Украина продолжает рассматривать Грузию "как надежного друга и союзника" и надеется "на дальнейшее развитие стратегического партнерства".

Ранее в пятницу украинские СМИ распространили информацию о том, что Грузия отозвала своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе на фоне возможного назначения Михаила Саакашвили заместителем премьер-министра Украины по вопросам реформ. Позднее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины отзовет своего посла в Киеве для консультаций. В посольстве Грузии на Украине заверили корр. ТАСС, что Шарашенидзе находится в Киеве на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности в обычном режиме.

В пятницу Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского о назначении на должность в правительстве. В этот же день перед внеочередным заседанием Рады кандидатура Саакашвили обсуждалась на заседании фракции "Слуги народа". Пока документ о назначении Саакашвили, который должна одобрить Верховная рада, на официальном сайте парламента Украины не опубликован.

В Грузии Саакашвили заочно приговорен к трем годам тюрьмы по обвинениям в противоправных действиях во время пребывания на посту президента страны с 2004 по 2013 год.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
Реклама на ТАСС
Саакашвили назвал себя "абсолютным сторонником мира с Россией"
Бывший президент Грузии при этом отметил, что есть разные условия, при которых достигается этот мир
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС