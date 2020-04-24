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Brexit

Лондон сообщил, что особенного прогресса на переговорах с ЕС по Brexit достичь не удалось

На Даунинг-стрит указали на "принципиальные разногласия" в ряде областей

ЛОНДОН, 24 апреля. /ТАСС/. Переговоры между Великобританией и ЕС о подготовке соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом после переходного периода по Brexit были конструктивными, но особенного прогресса достичь не удалось. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам второго после выхода Великобритании из сообщества раунда переговоров.

"Это был полноценный и конструктивный раунд переговоров, который прошел удаленным способом по видеосвязи, с полноформатными дискуссиями по всем темам", - отмечается в коммюнике. "В то же время был достигнут [лишь] ограниченный прогресс по сближению позиций между нами и ЕС", - сообщили на Даунинг-стрит, указав на "принципиальные разногласия" в ряде областей.

Ранее в пятницу главный переговорщик ЕС Мишель Барнье обвинил Великобританию, что она тормозит работу по подготовке соглашения о будущих отношениях с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Британия отказывается от любых компромиссов по созданию сбалансированных условий для ведения бизнеса, по вопросам свободного перемещения людей, товаров и услуг, по разработке режима ветеринарного и фитосанитарного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также по проблемам рыболовства.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.

Теги
ВеликобританияBrexit
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