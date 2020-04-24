В Вене прошла незаконная демонстрация против мер по борьбе с коронавирусом

ВЕНА, 24 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков человек собрались на несанкционированную демонстрацию протеста в Вене в пятницу против правительственных мер, ограничивающих свободу во время пандемии нового коронавируса. Полиция призывает митингующих разойтись и покинуть место собрания из-за несоблюдения санитарных мер и дистанции между участниками.

Активисты призвали ранее жителей Вены выйти на акцию протеста. Однако полиция запретила проведение митинга из-за угрозы распространения коронавируса. Тем не менее, несколько человек вышли на площадь перед картинной галерей "Альбертина". Митингующие не подчиняются призывам полиции прекратить незаконную акцию.

Организатором акции изначально выступала общественная организация "Инициатива за основанную на фактах информацию о коронавирусе" (ICI). Она выдвигала в четверг три требования, которые должны были прозвучать на митинге: проверка Конституционным судом правомерности закона о борьбе с распространением коронавируса, оценка президентом Австрии соответствия мер правительства конституции, прекращение действия закона о борьбе с коронавирусом. Управление полиции Вены запретило в пятницу проведение этой акции из-за угрозы массового сбора людей, вопреки действию ограничений на массовые мероприятия в условиях пандемии.

Согласно заявлению организаторов, несмотря на отмену мероприятия, в центре Вены собралось до 200 человек. Многие собравшиеся выкрикивают антиправительственные лозунги. Площадь окружили усиленные наряды полиции, которые предупредили людей о правовых последствиях при отказе соблюдать законность. По последним данным, полиции удалось освободить площадь от основной массы митингующих. На месте остаются разрозненные группы демонстрантов.

В Австрии режим самоизоляции для населения действует с 16 марта до 1 мая. Отменены массовые, спортивные мероприятия, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны. Население обязали носить защитные маски в магазинах и общественном транспорте. По состоянию на 24 апреля, в этой стране из 15 071 заболевших 11 872 человека выздоровели, 530 умерли.