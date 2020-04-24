{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр юстиции Бразилии объявил об отставке на фоне разногласий с президентом

Ранее Жаир Болсонару уволил близкого к Сержиу Мору главу Федеральной полиции страны Маурисиу Лейте Валейшу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 апреля. /ТАСС/. Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Мору, для многих бразильцев являющийся символом борьбы с коррупцией, объявил об уходе из правительства Жаира Болсонару после того, как глава государства уволил близкого к Мору главу Федеральной полиции страны Маурисиу Лейте Валейшу.

"Я пытался избежать политического кризиса в разгар пандемии. <...> Начну собирать вещи и буду ждать, когда подпишут мою отставку", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Он также напомнил, что в свое время при назначении министром президент обещал ему не вмешиваться в кадровую политику Минюста и подведомственных ему структур. "Сожалею об этой отставке, я сделал все, чтобы этого не произошло, но это было неизбежно", - подытожил Мору, уточнив, что у него нет претензий к работе своего подчиненного. Мору провожали из зала аплодисментами.

В защиту экс-главы Федеральной полиции и самого правоохранительного института от уже не первого политического вмешательства со стороны президента, помимо министра, выступили профессиональные ассоциации полицейских и следователей. Президент уже пытался сменить главу Федеральной полиции в августе прошлого года, но тогда Мору, своим ультиматумом о том, что готов вслед за соратником покинуть свой пост, фактически спас его от увольнения.

Мору в бытность федеральным судьей командовал резонансной антикоррупционной операцией "Автомойка" и в 2017 году вынес первый обвинительный приговор экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, который не раз заявлял о политической подоплеке расследования. Бывший глава государства намеревался вновь баллотироваться на высший пост, однако обвинительный приговор и заключение в тюрьму поставили крест на этих планах. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
Реклама на ТАСС
Brexit
Лондон сообщил, что особенного прогресса на переговорах с ЕС по Brexit достичь не удалось
На Даунинг-стрит указали на "принципиальные разногласия" в ряде областей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС