Министр юстиции Бразилии объявил об отставке на фоне разногласий с президентом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 апреля. /ТАСС/. Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Сержиу Мору, для многих бразильцев являющийся символом борьбы с коррупцией, объявил об уходе из правительства Жаира Болсонару после того, как глава государства уволил близкого к Мору главу Федеральной полиции страны Маурисиу Лейте Валейшу.

"Я пытался избежать политического кризиса в разгар пандемии. <...> Начну собирать вещи и буду ждать, когда подпишут мою отставку", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Он также напомнил, что в свое время при назначении министром президент обещал ему не вмешиваться в кадровую политику Минюста и подведомственных ему структур. "Сожалею об этой отставке, я сделал все, чтобы этого не произошло, но это было неизбежно", - подытожил Мору, уточнив, что у него нет претензий к работе своего подчиненного. Мору провожали из зала аплодисментами.

В защиту экс-главы Федеральной полиции и самого правоохранительного института от уже не первого политического вмешательства со стороны президента, помимо министра, выступили профессиональные ассоциации полицейских и следователей. Президент уже пытался сменить главу Федеральной полиции в августе прошлого года, но тогда Мору, своим ультиматумом о том, что готов вслед за соратником покинуть свой пост, фактически спас его от увольнения.

Мору в бытность федеральным судьей командовал резонансной антикоррупционной операцией "Автомойка" и в 2017 году вынес первый обвинительный приговор экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, который не раз заявлял о политической подоплеке расследования. Бывший глава государства намеревался вновь баллотироваться на высший пост, однако обвинительный приговор и заключение в тюрьму поставили крест на этих планах. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.