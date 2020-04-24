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МИД Турции осудил заявление Трампа в связи с Днем памяти жертв геноцида армян

В Анкаре также напомнили, что остается в силе предложение "о создании совместной комиссии историков по расследованию событий 1915 года"

АНКАРА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции раскритиковало в пятницу заявление президента США Дональда Трампа, который почтил память убитых в 1915 году в Османской империи армян.

"Это заявление, содержащее внутриполитические убеждения, для нас недействительное. Мы отвергаем обвинения, выдвинутые в заявлении. Мы видим, что в нем настойчиво проигнорированы страдания 500 тыс. мусульман, убитых армянскими повстанцами в тот период. Такое лишенное справедливости отношение необходимо изменить", - говорится в распространенном коммюнике внешнеполитического ведомства республики.

В нем также напоминается, что в силе остается предложение Анкары "о создании совместной комиссии историков по расследованию событий 1915 года". "Мы с уважением вспоминаем всех представителей - мусульман, христиан, евреев, погибших при падении Османской империи", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в пятницу президент США почтил память убитых в 1915 году в Османской империи армян, однако не стал использовать слово "геноцид" для описания этой трагедии.

24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война, и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности. Республика ревностно относится к любым попыткам признания факта геноцида армян.

Теги
СШАТурцияТрамп, Дональд
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