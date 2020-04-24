Вашингтон пригрозил лишить лицензии на работу в США 4 телекоммуникационные компании Китая

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Американские власти пригрозили лишить лицензии на работу в Соединенных Штатах четыре телекоммуникационные компании Китая.

Требование продемонстрировать, что они "не находятся под влиянием и контролем китайского правительства", направила в пятницу этим фирмам Федеральная комиссия по связи США. Она сообщила о принятом решении в заявлении для печати.

Как уточняется в этом документе, разбирательство комиссии затрагивает компании China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks и ComNet. "Распоряжение предписывает этим компаниям объяснить, почему комиссии не следует начать процесс отзыва <...> разрешений, позволяющих им работать в Соединенных Штатах", - подчеркивается в пресс-релизе.

Глава комиссии Аджит Пай отметил, что нынешний шаг "отражает глубокую обеспокоенность" комиссии, разделяемую министерствами юстиции, внутренней безопасности, обороны, торговли, а также Госдепартаментом США и аппаратом американского представителя на торговых переговорах.

Четырем упомянутым фирмам дано 30 дней на подготовку своего ответа комиссии.