Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова. Об этом сообщил депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"Только что на внеочередном кабмине уволен Нефедов с должности главы таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы", - сообщил политик. Он проинформировал, что с должностей также уволены ряд заместителей Нефедова и Верланова.

Ранее экс-министров финансов Игорь Уманский инициировал отставки Верланова и Нефедова. Он обвинял Верланова в махинациях с НДС, из-за чего государственный бюджет страны ежемесячно теряет около 5 млрд гривен ($185,2 млн). Сам Верланов это отрицал, заявив, что все обвинения в его адрес "базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами". В марте этого года президент Украины Владимир Зеленский выступал с критикой работы таможни. По его словам, за два месяца этого года бюджет страны не досчитался 13 млрд гривен ($481,5 млн) от таможни.

Нефедов являлся главой украинской таможни с июля 2019 года, а Верланов руководил фискальной службой с мая прошлого года.