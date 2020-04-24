Президент Украины подписал новый регламент Рады, который ускорит принятие закона о банках

КИЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о правках в регламент Верховной рады, который позволит по ускоренной процедуре рассмотреть во втором чтении так называемый "антиколомойский закон" о регулировании банковской деятельности. Об этом сообщил в пятницу офис главы государства.

"Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры", который парламент принял на внеочередном заседании 16 апреля", - сказано в сообщении.

В пятницу на внеочередном заседании Рада отклонила все постановления об отмене обновленного регламента, разблокировав, таким образом, возможность его подписания главой государства.

Обновленный регламент

О необходимости принять изменения в регламент своей работы в Раде заговорили с связи с тем, что к законопроекту о регулировании банковской деятельности, ставшему условием для транша МВФ, были поданы рекордные 16,5 тыс. поправок, что с учетом всей процедуры делало возможным его принятие не раньше осени.

В прошлый четверг Рада одобрила обновленный регламент с упрощенным рассмотрением поправок. Он предусматривает, что, если к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но общее их число составляет не менее 500, то такой законопроект может рассматриваться по специальной процедуре.

Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа могут настаивать на рассмотрении до пяти поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки. Инициировать такую процедуру могут не менее 150 депутатов, при этом решение о рассмотрении законопроекта по спецпроцедуре принимается не менее чем 226 голосами. Затем профильному комитету дается двое суток, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

Все поправки, независимо от их количества, будут рассмотрены на уровне комитета, а не в сессионном зале, что должно значительно ускорить всю процедуру рассмотрения законопроекта. Как пояснил ранее спикер Рады Дмитрий Разумков, после вступления в силу обновленного регламента в парламенте будет зарегистрирован новый проект закона, закрепляющий временное действие принятых правок в регламент.

Законопроект о банках

Парламент принял в первом чтении законопроект о деятельности банков, который называют "антиколомойским", еще 10 сентября 2019 года. Он запрещает возвращать национализированные банки бывшим владельцам и направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного "Приватбанка". Коломойский сейчас через суды пытается доказать, что национализация была незаконной.

Данный документ подвергся острой критике со стороны украинских политиков, общественных деятелей. Бывший министр юстиции Елена Лукаш выразила мнение, что законопроект является не столько "антиколомойским", как "антибанковским" в целом. "Идеология проекта такова, что любой банк, а значит, и имущество вкладчиков зависят от решения Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. Решения эти обжаловать практически невозможно", - заявляла она в эфире одного из украинских телеканалов. Экс-министр также добавила, что после принятия этого закона "хранить деньги в банках для украинцев будет крайне легкомысленным".

В настоящее время профильный комитет Рады продолжает рассматривать внесенные депутатами поправки, после чего проект будет вынесен в сессионный зал для голосования.