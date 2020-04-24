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Спикер парламента Грузии направил в Раду письмо о недопустимости назначения Саакашвили

Арчил Талаквадзе подчеркнул, что это назначение пошатнет отношения между странами

ТБИЛИСИ, 24 апреля. /ТАСС/. Глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил письмо спикеру Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову, в котором говорится, что назначение экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера пошатнет отношения двух стран. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе грузинского законодательного органа.

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"Его (Саакашвили прим. ТАСС) возможное назначение пошатнет отношения между нашими государствами и институтами. Его возможное назначение очернит политическое сотрудничество между нашими правительствами и совместные усилия. У нас много общих вызовов и целей на пути восстановления территориальной целостности и членства в Евросоюз и НАТО", - цитирует отрывок из письма Талаквадзе пресс-служба парламента.

В своем письме спикер грузинского парламента напоминает украинскому коллеге уголовное прошлое экс-президента. "Господин спикер, всем известно, что грузинский суд заочно признал Михаила Саакашвили виновным по ряду серьезных уголовных дел. Его виновность в этих тяжких преступлениях подтвердили все три судебные инстанции. На господина Саакашвили возлагается политическая ответственность за системные провалы в сфере прав человека, злоупотребление служебными полномочиями, ограничение свободы СМИ, нарушение права на собственность в условиях его администрации", - добавил Талаквадзе.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины республика отзовет своего посла в Киеве для консультаций.

В пятницу Саакашвили сообщил, что принял предложение президента Владимира Зеленского о назначении на должность заместителя премьер-министра Украины по вопросам реформ. В этот же день перед внеочередным заседанием Рады кандидатура Саакашвили обсуждалась на заседании фракции "Слуги народа". Пока документ о назначении Саакашвили, который должна одобрить Верховная рада, на официальном сайте парламента Украины не опубликован.

Осужден на родине

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Украинское гражданство

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу, после чего он находился в Нидерландах.

Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.

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