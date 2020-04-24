Белый дом назначил сторонника Трампа в европейское бюро Госдепартамента

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Белый дом принял решение назначить заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Александера Алдена, работавшего до настоящего времени в Совете национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy.

По его данным, Алден будет курировать на новой должности отношения с Европейским союзом. Ссылаясь на действующих и отставных должностных лиц США, Foreign Policy называет Алдена идеологическим сторонником президента Дональда Трампа. Издание увязывает нынешнее кадровое назначение с чередой перестановок в американской администрации после неудавшейся попытки Демократической партии США отстранить республиканца Трампа от власти в результате импичмента.

В публикации отмечается, что Алден - политический назначенец, а не кадровый дипломат. До недавних пор он являлся одним из директоров СНБ, отвечая за оборонную политику и стратегию.