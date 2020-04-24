{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белый дом назначил сторонника Трампа в европейское бюро Госдепартамента

По данным журнала Foreign Policy, кадровое назначение связано с чередой перестановок в американской администрации после неудавшейся попытки демократов отстранить Дональда Трампа от власти

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Белый дом принял решение назначить заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Александера Алдена, работавшего до настоящего времени в Совете национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщил в пятницу журнал Foreign Policy.

По его данным, Алден будет курировать на новой должности отношения с Европейским союзом. Ссылаясь на действующих и отставных должностных лиц США, Foreign Policy называет Алдена идеологическим сторонником президента Дональда Трампа. Издание увязывает нынешнее кадровое назначение с чередой перестановок в американской администрации после неудавшейся попытки Демократической партии США отстранить республиканца Трампа от власти в результате импичмента.

В публикации отмечается, что Алден - политический назначенец, а не кадровый дипломат. До недавних пор он являлся одним из директоров СНБ, отвечая за оборонную политику и стратегию.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Додон заявил, что оппозиция пытается свергнуть правительство, блокируя кредит от России
Президент Молдавии полагает, что за действиями оппозиции может стоять бежавший из Молдавии в США бывший глава Демократической партии Владимир Плахотнюк
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС