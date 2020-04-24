Додон заявил, что оппозиция пытается свергнуть правительство, блокируя кредит от России

КИШИНЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиция добивается отставки правительства Иона Кику, блокируя через Конституционный суд (КС) соглашение о получении кредита в €200 млн от России. Об этом заявил в пятницу президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала "Молдова-1".

"У них [у молдавской оппозиции] политический интерес. Оппозиция надеялась, что в кризисной ситуации, связанной с пандемией и сопутствующим ей экономическим кризисом, правительство не найдет деньги и падет. Они утверждали, что кабинет не имеет внешней поддержки, а мы получили ее как от РФ, так и от МВФ", - сказал Додон. По его словам, тогда оппозиция прибегла к варианту блокады кредита РФ и других антикризисных мер кабинета через КС.

Глава Молдавии полагает, что за действиями оппозиции может стоять бежавший из Молдавии в США бывший глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, который разыскивается по подозрению в совершении преступлений Молдавией и Россией. По его мнению, беглый олигарх действует через близких к нему бизнесмена Илана Шора и бывшего спикера парламента Андриана Канду.

"Мы видим политическую игру, знаем, кто ее ведет: Шор, Канду, возможно и Плахотнюк за их спинами. Кто-то пытается снова захватить государственные институты. Но мы уже однажды избавились от олигархов и сделаем это снова", - сказал Додон. Он выразил надежду, что в Москве с пониманием отнесутся к ситуации в Молдавии. "Я верю, что двусторонние отношения с Россией не пострадают, так как наши российские партнеры понимают ситуацию, в которой мы оказались, понимают политические интриги, которые устраивает оппозиция", - отметил он.

Парламент Молдавии 23 апреля одобрил пакет экономических мер по поддержке населения на фоне кризиса из-за коронавируса. Также из-за пандемии был пересмотрен госбюджет на 2020 год, дефицит в 900 миллионов долларов планируют компенсировать в том числе за счет кредита от РФ. Однако КС по требованию оппозиции приостановил вступление в силу как пакета экономических мер, так и закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, пока не будет дана оценка соответствия их основному закону.