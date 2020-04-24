{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Додон заявил, что оппозиция пытается свергнуть правительство, блокируя кредит от России

Президент Молдавии полагает, что за действиями оппозиции может стоять бежавший из Молдавии в США бывший глава Демократической партии Владимир Плахотнюк

КИШИНЕВ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что оппозиция добивается отставки правительства Иона Кику, блокируя через Конституционный суд (КС) соглашение о получении кредита в €200 млн от России. Об этом заявил в пятницу президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала "Молдова-1".

На эту тему
Молдавия: смена власти на фоне пандемии

"У них [у молдавской оппозиции] политический интерес. Оппозиция надеялась, что в кризисной ситуации, связанной с пандемией и сопутствующим ей экономическим кризисом, правительство не найдет деньги и падет. Они утверждали, что кабинет не имеет внешней поддержки, а мы получили ее как от РФ, так и от МВФ", - сказал Додон. По его словам, тогда оппозиция прибегла к варианту блокады кредита РФ и других антикризисных мер кабинета через КС.

Глава Молдавии полагает, что за действиями оппозиции может стоять бежавший из Молдавии в США бывший глава Демократической партии Владимир Плахотнюк, который разыскивается по подозрению в совершении преступлений Молдавией и Россией. По его мнению, беглый олигарх действует через близких к нему бизнесмена Илана Шора и бывшего спикера парламента Андриана Канду.

"Мы видим политическую игру, знаем, кто ее ведет: Шор, Канду, возможно и Плахотнюк за их спинами. Кто-то пытается снова захватить государственные институты. Но мы уже однажды избавились от олигархов и сделаем это снова", - сказал Додон. Он выразил надежду, что в Москве с пониманием отнесутся к ситуации в Молдавии. "Я верю, что двусторонние отношения с Россией не пострадают, так как наши российские партнеры понимают ситуацию, в которой мы оказались, понимают политические интриги, которые устраивает оппозиция", - отметил он.

Парламент Молдавии 23 апреля одобрил пакет экономических мер по поддержке населения на фоне кризиса из-за коронавируса. Также из-за пандемии был пересмотрен госбюджет на 2020 год, дефицит в 900 миллионов долларов планируют компенсировать в том числе за счет кредита от РФ. Однако КС по требованию оппозиции приостановил вступление в силу как пакета экономических мер, так и закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, пока не будет дана оценка соответствия их основному закону.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьКику, Ион
Реклама на ТАСС
Белый дом назначил сторонника Трампа в европейское бюро Госдепартамента
По данным журнала Foreign Policy, кадровое назначение связано с чередой перестановок в американской администрации после неудавшейся попытки демократов отстранить Дональда Трампа от власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС