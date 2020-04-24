{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: уволенного командира авианосца США Theodore Roosevelt могут восстановить в должности

По данным телеканала, начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей дал соответствующую рекомендацию министру обороны США Марку Эсперу

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей рекомендовал министру обороны США Марку Эсперу восстановить в должности уволенного ранее командира авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, рапорт которого о распространении коронавируса на корабле попал к журналистам. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Телекомпания отмечает, что глава американского оборонного ведомства указал, что в настоящий момент не готов принять решение о восстановлении в должности Крозье и на это потребуется больше времени. В пятницу глава Пентагона, по информации CNN, был проинформирован о результатах проведенного по его инициативе служебного расследования в отношении Крозье.

Вспышка COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) была зафиксирована на борту американского атомного авианосца в конце марта. Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам. Занимавший должность и.о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся, заявив, что тот или наивен, или глуп. Впоследствии Модли извинился за свои слова, а затем покинул свой пост.

В четверг вечером ВМС США на своем сайте сообщили, что число заразившихся коронавирусом моряков на авианосце достигло 840 по итогам обследования всего экипажа. 88 моряков уже вылечились, один член экипажа умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лидер оппозиции в Ливане обвинил правительство в намерении совершить переворот
Саад Харири заявил, что "правящий кабинет действует в угоду тем политическим силам, которые хотят разрушить либеральную экономическую систему" в стране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС