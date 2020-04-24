CNN: уволенного командира авианосца США Theodore Roosevelt могут восстановить в должности

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей рекомендовал министру обороны США Марку Эсперу восстановить в должности уволенного ранее командира авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, рапорт которого о распространении коронавируса на корабле попал к журналистам. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Телекомпания отмечает, что глава американского оборонного ведомства указал, что в настоящий момент не готов принять решение о восстановлении в должности Крозье и на это потребуется больше времени. В пятницу глава Пентагона, по информации CNN, был проинформирован о результатах проведенного по его инициативе служебного расследования в отношении Крозье.

Вспышка COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) была зафиксирована на борту американского атомного авианосца в конце марта. Крозье был уволен после того, как его рапорт о распространении инфекции на корабле попал к журналистам. Занимавший должность и.о. министра ВМС США Томас Модли резко раскритиковал Крозье за случившееся, заявив, что тот или наивен, или глуп. Впоследствии Модли извинился за свои слова, а затем покинул свой пост.

В четверг вечером ВМС США на своем сайте сообщили, что число заразившихся коронавирусом моряков на авианосце достигло 840 по итогам обследования всего экипажа. 88 моряков уже вылечились, один член экипажа умер в отделении интенсивной терапии 13 апреля.