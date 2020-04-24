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WP: подписанный Трампом указ о частичном запрете иммиграции не будет временным

Один из ключевых советников американского лидера Стивен Миллер отметил, что нынешний указ является частью долгосрочной стратегии

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий будет носить постоянный характер. Об этом заявил один из ключевых советников главы государства Стивен Миллер во время закрытых консультаций со сторонниками Трампа, сообщила в пятницу газета The Washington Post, получившая запись беседы.

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По данным издания, в четверг Миллер сообщил, что Белый дом рассматривает последующие меры, которые ограничат программы временного трудоустройства мигрантов. "Самое главное - [эти меры] перекроют кран новой иностранной рабочей силы", - сказал советник. По его словам, нынешний указ является частью долгосрочной стратегии и не рассматривается как временная мера.

Администрация США принимает меры по сокращению уровня иммиграции. Миллер ранее заявлял, что использование труда мигрантов приводит к снижению зарплат американского рабочего класса - "синих воротничков". Кроме того, в Госдепартаменте ранее сообщили, что с момента вступления Трампа в должность президента количество выданных иммиграционных виз сократилось на 17%.

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