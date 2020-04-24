Республиканцы в Сенате США призвали генсека ООН провести анализ деятельности ВОЗ

ТАСС, 24 апреля. Сенаторы США от Республиканской партии направили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с просьбой организовать независимую оценку действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, специализированное учреждение ООН) по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters .

"Создается впечатление, что ВОЗ на протяжении пандемии демонстрировала значительное почтение к правительству Китая. Чтобы вернуть доверие, ВОЗ <...> понадобится больше прозрачности, отчетности и реформ", - цитирует документ агентство.

По его данным, группу авторов письма возглавил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джеймс Риш, а подписали его в числе прочих Митт Ромни, Тед Круз и Линдси Грэм. Политики призвали как можно скорее сформировать группу экспертов для проведения "промежуточной аттестации" ВОЗ, отметив, что подобные меры уже предпринимались в 2015 году во время вспышки лихорадки Эбола в Африке.

Как отмечает агентство, хотя сенаторы и выступили с открытой критикой организации, она была не такой жесткой, как позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. 14 апреля он заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций учреждения коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могло бы. Американский лидер также заявлял, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

В свою очередь представитель ВОЗ Мелита Вуйнович подчеркивала, что организация довольна тем, как Китай предоставил информацию о заразившихся коронавирусом и последующих летальных исходах в городе Ухань и провинции Хубэй, где находился очаг первоначального распространения заболевания.