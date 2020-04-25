Лидер оппозиции в Ливане обвинил правительство в намерении совершить переворот

БЕЙРУТ, 25 апреля. /ТАСС/. Экс-премьер Ливана и глава суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири обвинил в пятницу находящееся у власти правительство Хасана Диаба в намерении совершить переворот.

"Правящий кабинет действует в угоду тем политическим силам, которые хотят разрушить либеральную экономическую систему в Ливане", - заявил политик, слова которого привела телестанция LBC.

Харири вернулся в Бейрут на прошлой неделе, с возвращением лидера оппозиции связывают возобновление антиправительственных выступлений в столице и в других городах. Экс-премьер, который был вынужден сам уйти в отставку 29 октября прошлого года на фоне волны массовых демонстраций протеста, охвативших Ливан, выдвинул теперь обвинения в адрес своего преемника. Он утверждал, что Диаб и его команда "не разработали своевременно программы антикризисных мер и поэтому виновны в финансовом дефолте".

Заявление Харири последовало за падением более чем вдвое обменного курса национальный валюты, что вызвало шок у населения и парализовало финансовый рынок. К пятнице стоимость одного доллара в обменных бюро достигла 3 625 ливанских фунтов.

Глава правительства Хасан Диаб призвал в пятницу к ответу управляющего Центробанком Ливана Риада Саляме и попросил его объяснить народу причину беспрецедентного обвала нацвалюты. Он также сообщил о разработке законопроекта, который позволит вернуть свыше $5 млрд, вывезенных из страны с начала года.

Обострение внутриполитического кризиса в Ливане происходит в условиях принятых властями санитарно-эпидемиологических мер чрезвычайного характера для противодействия распространению коронавируса. В пятницу кабмин продлил до 10 мая режим самоизоляции, введенный 15 марта. Как пояснил премьер, это сделано перед угрозой второй волны заражения коронавирусом.