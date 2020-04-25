Госдеп отрицает ведение тайных переговоров с Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не ведут каких-либо тайных переговоров с Венесуэлой. Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Западному полушарию Майкл Козак. Стенограмму брифинга распространила пресс-служба Госдепартамента.

У Козака спросили, "есть ли какие-то признаки того, что эти не столь секретные переговоры [с Венесуэлой]" привели к какому-нибудь прогрессу. "Я не совсем уверен, о чем вы говорите <...> США не ведут каких-либо тайных переговоров с Венесуэлой, поэтому я не совсем понимаю, к чему эта отсылка", - ответил на это Козак.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что представители Единой социалистической партии Венесуэлы, лидером которой является Мадуро, и сторонники Гуайдо начали переговоры на фоне ситуации с распространением коронавируса. Гуайдо во вторник назвал ложными сообщения о переговорах между властями и оппозицией Венесуэлы.