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Минюст США намерен обжаловать решение суда по закрытым материалам доклада Мюллера

Апелляционный суд Вашингтона ранее обязал ведомство предоставить демократам в Конгрессе закрытые сведения из доклада спецпрокурора

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции США намерено обжаловать решение апелляционного суда столичного округа Колумбия, который разрешил конгрессменам-демократам получить доступ к закрытым материалам из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на документы суда.

В своем ходатайстве Минюст просит апелляционный суд столицы отложить вступление решения в силу, пока ведомство занимается подготовкой обращения по этому делу в Верховный суд.

Апелляционный суд Вашингтона в марте обязал Минюст предоставить демократам в Конгрессе закрытые сведения из доклада Мюллера. Речь идет о конфиденциальной информации о заседаниях жюри присяжных, которую ранее требовал глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в связи с проводившимся законодателями расследованием в отношении президента страны Дональда Трампа.

Раскрытие такой информации, согласно американским законам, возможно лишь в особых случаях, однако юристы Минюста настаивали на том, что эти исключения не применимы к процессу импичмента президента. Демократы в свою очередь отсылали к прецеденту, когда аналогичная информация была раскрыта в ходе расследования в отношении президента Ричарда Никсона.

Иск в суд по этому поводу законодатели подали еще до официального начала процесса импичмента Трампа по обвинению в попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. До этого демократы фокусировали свое внимание на утверждениях о попытках главы Белого дома препятствовать расследованию Мюллера. Именно для подкрепления этих обвинений им и нужны были закрытые материалы доклада.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАТрамп, ДональдМюллер, Роберт
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