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Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Зампостпреда РФ при ООН напомнил о готовности помочь Украине в тушении пожаров в Чернобыле

Отмечается, что запроса от украинских властей пока не поступало

ООН, 25 апреля. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть запрос Украины о помощи в тушении пожаров а чернобыльской зоне в случае поступления такового. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков на видеоконференции Межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю.

Он отметил, что бушующие вблизи чернобыльской зоны с начала апреля лесные пожары "вызывают растущую обеспокоенность". "Хотели бы воспользоваться возможностью и снова озвучить нашу позицию о готовности рассмотреть запрос властей Украины о предоставлении поддержки в случае поступления такового", - указал он.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, оставленных жителями еще после аварии в 1986 году, и большой массив леса.

Теги
УкраинаРоссияЧернобыльПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
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