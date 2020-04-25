Зампостпреда РФ при ООН напомнил о готовности помочь Украине в тушении пожаров в Чернобыле

ООН, 25 апреля. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть запрос Украины о помощи в тушении пожаров а чернобыльской зоне в случае поступления такового. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков на видеоконференции Межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю.

Он отметил, что бушующие вблизи чернобыльской зоны с начала апреля лесные пожары "вызывают растущую обеспокоенность". "Хотели бы воспользоваться возможностью и снова озвучить нашу позицию о готовности рассмотреть запрос властей Украины о предоставлении поддержки в случае поступления такового", - указал он.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Огонь уничтожил 12 сел, оставленных жителями еще после аварии в 1986 году, и большой массив леса.