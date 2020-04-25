Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в Белоруссии появится новая конституция

МИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Новая конституция Белоруссии будет принята в ближайшие пять лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в субботу журналистам, посещая Гомельскую область.

"Вопрос конституции… Он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию", - приводит его слова агентство БелТА.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что предстоящие в 2020 году президентские выборы пройдут в соответствии с нынешним основным законом. "Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал", - заявил он.

Очередные президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. Лукашенко ранее заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.

В ноябре 2019 года Лукашенко анонсировал создание группы специалистов, которые будут работать над подготовкой проекта обновленного основного закона страны. По его поручению такая группа была создана. При этом белорусский лидер заявил тогда, что спешки в работе над изменениями в конституцию не должно быть.