ЕС, Франция, ФРГ и Италия призвали к гуманитарному перемирию в Ливии в связи с рамаданом

БРЮССЕЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел Франции, ФРГ и Италии - Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас, Луиджи Ди Майо - призвали к гуманитарному перемирию в Ливии в связи с началом священного для мусульман месяца рамадан. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу в Брюсселе.

"Как участники Берлинского процесса и вновь заявляя о своей приверженности берлинским договоренностям, в начале священного месяца рамадан мы хотим объединить наши голоса с голосами генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша и исполняющего обязанности специального представителя по Ливии Стефани Турко Уильямса в их призыве к гуманитарному перемирию в Ливии", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "конфликт продолжается безостановочно, и события последних недель усилили озабоченность, в частности в связи с ситуацией среди многострадального ливийского населения". "Мы призываем всех ливийских действующих лиц вдохновиться духом священного рамадана, возобновить переговоры о подлинном прекращении огня на основе проекта соглашения Военного комитета от 23 февраля и с учетом политического урегулирования конфликта. Также призываем объединить свои усилия для противостояния общему врагу, который представляет собой нынешний пандемический риск, в интересах всей страны", - говорится в нем.

"Рамадан Карим для всех ливийцев", - заключили Боррель и главы МИД Франции, ФРГ и Италии.

Конфликт в Ливии

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

19 января в Берлине прошла посвященная Ливии конференция на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

Несмотря на действующий с января 2020 года между сторонами режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения.