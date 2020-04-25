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Роухани заявил, что Иран не стремится к конфликту в регионе

При этом Иран пристально наблюдает за активностью США, заявил глава республики

ТАСС, 25 апреля. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, что Иран никогда не будет инициатором конфликта в ближневосточном регионе, но при этом пристально наблюдает за активностью США. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте иранского лидера.

"Исламская Республика Иран внимательно следит за действиями американцев, но никогда не станет инициировать распри и напряженность в регионе", - заявил Роухани, комментируя недавний виток напряженности между властями двух стран.

В ходе телефонного разговора оба лидера охарактеризовали отношения между Ираном и Катаром как позитивно развивающиеся, подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Пресс-служба Пятого флота ВМС США 15 апреля выступила с утверждением, согласно которому военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским кораблям на море.

В КСИР 19 апреля заявили, что готовы дать ответ на любые ошибочные, по их мнению, действия США в Персидском заливе.

Теги
ИранРоухани, Хасан
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