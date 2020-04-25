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Помпео заявил, что Иран при запуске спутника использовал технологии баллистических ракет

Госсекретарь США считает, что космическая программа Тегерана представляет угрозу и не является мирной

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Иран при запуске своего военного спутника использовал технологии, полученные в рамках программы разработки баллистических ракет. Такое мнение высказал госсекретарь США Майкл Помпео в распространенном Госдепартаментом в субботу письменном заявлении.

По версии шефа американской дипломатии, при разработке запустившей спутник в космос ракеты-носителя "использовались технологии, аналогичные и взаимозаменяемые" с теми, которые задействованы в программах по созданию баллистических ракет и, в частности, межконтинентальных баллистических ракет (МБР). "Ни одна страна никогда не использовала потенциал МБР, кроме как с целью доставки ядерного оружия", - полагает госсекретарь.

Помпео считает, что космическая программа Тегерана "представляет угрозу и не является мирной", а запуск военного спутника это только доказал. Руководитель американского внешнеполитического ведомства призвал международное сообщество не допустить, чтобы Иран продолжал заниматься программой разработки баллистических ракет. Он в очередной раз призвал Совет Безопасности ООН продлить существующее оружейное эмбарго в отношении Ирана, которое истекает в октябре. "Мы также призываем Евросоюз ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, работающих над ракетными программами Ирана", - добавил Помпео.

Как заявил в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран не делает ничего, что противоречило бы резолюции 2231 Совета Безопасности ООН по иранской ядерной проблеме, в то время как США и Европа не выполняют ее условия. По его словам, Тегеран не нарушает условия резолюции, поскольку "у Ирана нет ни ядерного оружия, ни ракет, которые могут нести [ядерный заряд]".

22 апреля Иран запустил свой первый военный спутник под названием Noor. По данным агентства Мехр, аппарат выведен на орбиту высотой 425 км при помощи ракеты-носителя Qased.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
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