В правящей партии Грузии надеются, что Саакашвили не утвердят вице-премьером Украины

ТБИЛИСИ, 25 апреля. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили выразил надежду, что украинские коллеги не утвердят экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе грузинского парламента.

"Я думаю, что в конечном итоге у наших украинских коллег хватит разума и кандидатура Саакашвили не будет поддержана. В противном случае, очевидно, это отразится на отношениях наших дружественных стран, которые являются очень ценными, и их надо беречь", - цитирует Ионатамишвили пресс-служба парламента.

Грузинский депутат также напоминает украинским коллегам уголовные дела, заведенные против Саакашвили на родине. "Я хочу напомнить нашим украинским коллегам, что этот человек (Саакашвили - прим. ТАСС) признан виновным и разыскивается не только грузинским судом, но и суд Страсбурга посчитал, что он является главным дирижером и организатором системного преступления по делу Гиргвлиани (банкир, убитый в 2006 году - прим. ТАСС)", - добавил лидер фракции "Грузинская мечта".

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером Украины отзовет своего посла в Киеве для консультаций. В свою очередь спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе отправил письмо главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, в котором говорится, что назначение Саакашвили вице-премьером Украины навредит отношениям Киева и Тбилиси.

В среду Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост заместителя главы правительства по вопросам реформ. Он отметил, что рассматривает это предложение "с очень большой ответственностью", и заявил о намерении представить в парламенте "программу неотложных изменений". Позднее Саакашвили рассказал, что принял предложение Зеленского и в случае получения должности в кабинете министров намерен сосредоточиться на работе с МВФ.

Дата рассмотрения в Раде кандидатуры Саакашвили пока не объявлена.

Осужден на родине

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Украинское гражданство

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт, и в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Порошенко лишил его гражданства. В сентябре 2017 года политик при поддержке соратников смог вернуться на территорию Украины и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу, после чего он находился в Нидерландах.

Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.