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СМИ: назначение Саакашвили в кабмин Украины будет незаконным из-за судимости в Грузии

В статье украинского издания "Обозреватель" отмечается, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за судимости не может занять должность заместителя премьер-министра Украины. Об этом в субботу пишет украинское издание "Обозреватель".

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"Согласно ст. 7 закона "О кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена кабинета министров лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую", - отмечает издание.

Причем в законе не указывается, имеет ли значение, где был осужден человек. Таким образом, Саакашвили не может быть членом украинского правительства, так как за ним числится судимость, которая не снята и не погашена в Грузии.

Издание напомнило, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно приговорен к тюремным срокам. Сейчас в Грузии против Саакашвили в суде находится дело о растрате государственных средств. Кроме того, уголовные дела в отношении бывшего президента Грузии и его соратников открыты в 2008 году и в Южной Осетии за преступления, совершенные против южноосетинского народа.

В статье указывается, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины, так как Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам и договор с Грузией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам.

Саакашвили в украинской политике

В среду, 22 апреля, Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. Он отметил, что рассматривает это предложение "с очень большой ответственностью", и заявил о намерении представить в парламенте "программу неотложных изменений". Позже стало известно, что Зеленский действительно встречался с Саакашвили. Ряд украинских СМИ со ссылкой на офис президента Украины сообщили, что на встрече глава государства выразил мнение о том, что бывший грузинский лидер "имеет потенциал для поддержки кабинета министров" Украины, и предложил ему поделиться своим "видением и наработками с правительством и парламентом".

В пятницу перед внеочередным заседанием Рады депутаты президентской фракции "Слуга народа" встретились с Саакашвили и заслушали его видение работы в украинском правительстве. После встречи Саакашвили сообщил журналистам, что его кандидатуру в Раде, скорее всего, будут рассматривать 30 апреля.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году пригласил Саакашвили в страну, наделил его гражданством и назначил главой Одесской области. Однако вскоре между ними произошел конфликт. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а вскоре он и вовсе был выдворен с Украины. Не имея к тому времени ни грузинского, ни украинского гражданства, он получил вид на жительство в Нидерландах, подданной которых является его супруга. Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, и в конце того же месяца он приехал на Украину.

Теги
УкраинаГрузияНидерландыПорошенко, Петр АлексеевичСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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