{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2,8 тыс. атак было совершено талибами после подписания соглашения с США

Представитель Совбеза Афганистана сообщил, что в результате нападений 789 мирных жителей были убиты и ранены

ИСЛАМАБАД, 25 апреля. /ТАСС/. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершили 2 804 нападения после подписания с США соглашения в конце февраля. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Национального совета безопасности Афганистана Джавид Файсал, передает телеканал TOLOnews.

"С начала марта и по 19 апреля талибы совершили 2 804 нападения, - рассказал Файсал. - В результате нападений 789 мирных жителей были убиты и ранены". "В среднем талибы совершали по 55 атак в день", - отметил он. "За этот период 2 737 бойцов "Талибана" было убито или ранено", - добавил представитель Совбеза Афганистана.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.

Теги
АфганистанСША
Реклама на ТАСС
СМИ: назначение Саакашвили в кабмин Украины будет незаконным из-за судимости в Грузии
В статье украинского издания "Обозреватель" отмечается, что все судебные решения по Саакашвили, вынесенные в Грузии, действительны на территории Украины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС