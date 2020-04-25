Более 2,8 тыс. атак было совершено талибами после подписания соглашения с США

ИСЛАМАБАД, 25 апреля. /ТАСС/. Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершили 2 804 нападения после подписания с США соглашения в конце февраля. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Национального совета безопасности Афганистана Джавид Файсал, передает телеканал TOLOnews.

"С начала марта и по 19 апреля талибы совершили 2 804 нападения, - рассказал Файсал. - В результате нападений 789 мирных жителей были убиты и ранены". "В среднем талибы совершали по 55 атак в день", - отметил он. "За этот период 2 737 бойцов "Талибана" было убито или ранено", - добавил представитель Совбеза Афганистана.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.