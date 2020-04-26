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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: глава Минздрава Израиля ушел в отставку на фоне критики в связи с пандемией

По информации радио Kan, Яаков Лицман попросил премьера страны Биньямина Нетаньяху перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства
Яаков Лицман EPA-EFE/JACK GUEZ / POOL
Описание
Яаков Лицман
© EPA-EFE/JACK GUEZ / POOL

ТАСС, 26 апреля. Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил в субботу, что подает в отставку. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

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По его информации, Лицман проинформировал о своем решении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, попросив перевести его на должность руководителя министерства строительства и жилищного хозяйства.

Ранее министр подвергался критике со стороны политических оппонентов за действия, проводимые в ходе борьбы с распространением коронавируса нового типа. Сам Лицман заразился коронавирусом и перенес заболевание без осложнений, находясь дома. При этом 12-й канал израильского ТВ утверждает со ссылкой на источники в политическом окружении Лицмана, что решение покинуть министерство не было связано с подобной критикой.

По данным израильского Минздрава, на текущий момент в стране выявлено 15 298 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 199 человек, выздоровели 6 435.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,8 млн человек, свыше 200 тыс. умерли.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминПандемия коронавируса нового типа
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